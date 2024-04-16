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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بائعة الجرجير غرست سكـ ين الخضار في قلب "بوجي" بالطالبية.. تحقيقات واعترافات

صدى البلد

في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الساعة العاشرة صباحا بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، تعالت صرخات سيدة في الشارع قبل أن تسيل دماء شاب أسفل قدميها بعدما غرست سكـ ين في صدره وفرت هاربة. 

بائعة خضار ثلاثينية تشتهر بـ"هند جرجير" تعمل في شارع العروبة بمنطقة الطالبية تشاجرت مع شاب يدعى خالد بوجي، بسبب خلاف على أولوية ركوب توك توك ما دفعها لقتله بعدما طعنته طعنة قاتلة في القلب وسط ذهول المارة في الشارع.

المتهمة أدلت باعترافات تفصيلية لجريمتها في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حيث قالت انها كانت تدافع عن نفسها بعدما سحلها المجني عليه وسط الشارع وضربها بـ"الشلوت" وحاول طعنها بمطواة. 

وأضافت المتهمة انها أنهت عملها صباح ثالث ايام العيد وأوقفت توك توك للعودة الى منزلها القريب من مكان عملها، لكنها فوجئت بشابين يستقلان التوك توك قبلها ويطلبان منه التحرك، الا انه أخبرهما انه برفقته راكبة وعندما اقتربت منهم سمعت أحد الشابين يسبها بلفظ بذيء، فردت له اللفظ ما دفعه لضربها برجله "الشلوت" ما أسقطها على الارض ونزل من التوك توك يرغب في التعدي عليها فحملت "الشبشب" لضربه فأخذه منها وضربها على رأسها. 

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استكملت المتهمة قائلة: "جريت على فرشة الخضار بتاعتي وجبت سكـ ينة أقطع بيها الخضار ورجعت عليه لقيته شايل مطواة وعايز يموتني بقينا واقفين قدام بعض والناس بتحاول تفصل بينا، بس انا ضربته في قلبه وصاحبه خده وجري في توك توك عشان يلحقه وأنا هربت وروحت على بيتي لحد ما سلمت نفسي للقسم.

وتبين من التحريات ان المجني عليه يدعى خالد محمد وشهرته "بوجي" 25 سنة، عامل، مسجل خطر سبق اتهامه بـ4 قضايا سرقة وحيازة سلاح ناري وتشاجر، وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .

بالفحص وسؤال (صديقه) قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى و (بائعة خضار ، لها معلومات جنائية) مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية استقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكـ ين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب.

الطالبية هند جرجير بائعة خضار بوجي النيابة العامة

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