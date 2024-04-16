في حمام الشقة .. العثور على جثة سيدة مذبـ. وحة بالعمرانية



تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مذبـ.وحة داخل حمام شقتها، بمنطقة العمرانية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبـ.وحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية.

ترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

اسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، عن العثور على جثة أمال.م، 40 سنة، مصابة بجرح ذبـ.حي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق