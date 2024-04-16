عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حمام الشقة .. العثور على جثة سيدة مذبـ. وحة بالعمرانية

صدى البلد


تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مذبـ.وحة داخل حمام شقتها، بمنطقة العمرانية. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبـ.وحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية. 

ترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

اسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، عن العثور على جثة أمال.م، 40 سنة، مصابة بجرح ذبـ.حي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
 

وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق

العمرانية جثة سيدة شرطة النجدة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

رفض يصرف على علاجي وطردني.. عزيزة تطلب الخلع بعد 12 سنة زواج

ملابس نسائية في عربيته.. هيام تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج

من ماس لـ شبهة جنائية.. لغز حريق محل سباكة الأزبكية|القصة الكاملة

اليوم.. محطة جديدة لـ نسرين طافش أمام القضاء

اعترافات بائعة قتـ ـلت مسجل خطر في الجيزة: هو اللي ضربني الأول

بسبب القمامة.. القصة الكاملة لمق.تل صاحب سوبر ماركت الوراق على يد جاره

اختلال عجلة القيادة.. إصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط ميكروباص بترعة في الجيزة

مابيعرفش يقول كلام حلو.. منار تطلب الخلع: معندوش بـ جنيه مشاعر

ترشيحاتنا

حقيقة الصورة المتداولة لشابين يحملان أسلحة في العمرانية بالجيزة

الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة

23 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

قرار جديد من المحكمة بحق الفنانة نسرين طافش بعد حبسها 3 سنوات

سامح شكري يزور تركيا لبحث تطورات الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي

الحموضة.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ