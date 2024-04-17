طليق بنتها الممرضة | تطور مثير في جريمة العمرانية

تواصل الاجهزة الامنية بالجيزة البحث لحل لغز قتل سيدة داخل شقتها بالعمرانية بعدما اكتشفت ابنتها الممرضة الجريمة.

ويفحص فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية علاقات الضحية وعلاقات ابنتها ومدى وجود خلافات لهما مع اخرين كما يتم فحص خط سير طليق ابنة المجني عليها وبيان مدى تورطه من عدمه.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مقتولة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية.

ترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

اسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الغرب، عن العثور على جثة أمال.م، 40 سنة، مصابة بجرح بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق