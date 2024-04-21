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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد أعمال وحدة الجودة والاعتماد

جولة نائب رئيس جامعة
جولة نائب رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال وحدة الجودة والاعتماد بكليتي اللغة العربية بالزقازيق ودراسات إنسانية بنات بتفهنا الأشراف.

‎وتوجه نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى كلية اللغة العربية بالزقازيق، وعقد اجتماعًا موسعًا مع فريق الهيئة القومية للجودة والاعتماد الزائر لكلية اللغة العربية بالزقازيق وذلك بحضور الدكتور سعيد الهلالي، عميد الكلية وعدد من العمداء السابقين للكلية ومسؤولي وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية؛ وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من إدارة الكلية في سبيل السعي للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

‎وأكد حرص إدارة جامعة الأزهر الشديد على تقديم كافة وسائل الدعم المادية والتقنية الممكنة لكليات الجامعة في سبيل حصولهم على الجودة والاعتماد.

‎وأوضح في الوقت ذاته أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق ذلك الأمر بكل كليات الجامعة المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية.

‎وفي سياقٍ متصلٍ توجه نائب رئيس الجامعة  إلى كلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، حيثُ التقى فضيلته برئيس الفريق الزائر للكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد؛ وذلك بحضور الدكتورة وجيهة التابعي عميد الكلية، حيثُ عقد اجتماعًا مع فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد الزائر للكلية. 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وجيهة التابعي، حرص الكلية الشديد والعمل الدؤوب من أجل حصول الكلية على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

‎وأكدت على أن الكلية حدثت بها طفرة إنشائية من خلال التجديدات التي تمت بدعم إدارة الجامعة وهيئات المجتمع المدني.

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