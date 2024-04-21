تباين أسواق المال العربية| بورصتا مصر والسعودية ترتفعان.. وتراجع القطرية والبحرينية

تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر بورصات مصر والسعودية، بينما تباينت مؤشرات الكويت وتراجعت المؤشرات القطرية و الأردنية والبحرينية والعُمانية.

فيما تشهد أسواق الإماراتية المالية ( سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي) إجازة رسمية اليوم علي ان تستأنف تداولاتها غدا الاثنين.

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 35026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9407 نقطة

مؤشر "تاسي" يواصل الارتفاع للجلسة الثانية..وسط تراجع السيولة

أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم قطاعي الطاقة والاتصالات؛ متجاهلاً بذلك تراجع قطاعي البنوك والمواد الأساسية ، في ظل تراجع السيولة مقارنة بـالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.13% بمكاسب بلغت 15.87 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,518.22 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 6.39 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في جلسة الخميس، كما تراجعت كميات التداول إلى 316.89 مليون سهم مقارنة بـ311.28 مليون سهم بجلسة الخميس.

وسجل قطاع الطاقة ارتفاعاً بنحو 0.52%، كما ارتفع أداء قطاع "الاتصالات" بنحو 0.25%.

وفي المقايل تراجع أداء قطاع "البنوك" بنحو 0.93%، كما تراجع قطاع أداء قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 0.78%.

وعلى صعيد أداء الأسهم شملت المكاسب 147 سهماً تصدرها سهم "تكافل الراجحي"، بارتفاع نسبته 9.96%، وجاء إغلاق 76 سهماً باللون الأحمر، بصدارة سهم "صناعة الورق" الذي هبط 3.78%.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول بـ 300.28 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "شمس" بكمية تداول بلغت نحو 50.60 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية جلسة الأحد ، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.87%، بما يعادل 232.50 نقطة، ارتفع به إلى مستوى 26,940.18 نقطة.

تباين مؤشرات بورصة الكويت

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الأحد، على تباين، مدعومة بارتفاع 9 قطاعات، وتزامناً مع أداء نائب أمير البلاد اليمين الدستورية.

صعد مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.89% و0.86% على التوالي، وارتفع "الرئيسي" 0.68%، بينما تراجع "الرئيسي 50" بنحو 0.27%، وذلك عن مستوى الخميس الماضي.

وفي وقت سابق من اليمين، أعلنت دولة الكويت أداء أحمد عبدالله الصباح المكلف بمنصب رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية، نائباً لأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح طوال فترة غيابه عن البلاد.

سجلت البورصة سيولة بقيمة 64.50 مليون دينار، وزعت على 256.21 مليون سهم، بتنفيذ 12.86 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ9 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ28.03%، بينما تراجع قطاعا المنافع والاتصالات بنسبة 1.30% للأول، و0.12% للثاني، واستقر قطاعا الطاقة والتكنولوجيا.

ومن بين 69 سهماً مرتفعاً تصدر سهم "ميدان" القائمة الخضراء بـ53.59%، بينما جاء تراجع سعر 44 سهماً على رأسها "عمار" بـ14%، واستقر سعر 8 أسهم.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة قطر، تداولاته اليوم، منخفضاً بنسبة 0.38 %، أي بواقع 36.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و792.41 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 146 مليوناً و317 سهماً، بقيمة 357 مليوناً و621 ألفاً و784.025 ريالاً، نتيجة تنفيذ 11 ألفاً و538 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملاته اليوم عند مستوى 4704.08 نقاط بانخفاض 13 نقطة، وبنسبة 0.28 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4717.06 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و918 ألفًا و437 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة بلغت 4ر34 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4 ملايين و450 ألفًا و759 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، تعاملاته عند مستوى 2,016.94 نقطة، بانخفاض قدره 4.51 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعاملاته عند مستوى 764.34 نقطة، بانخفاض بلغ قدره 3.08 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 469 ألفًا و717 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 94 ألفًا و573 دينارًا بحرينيا، نفذت من خلال 43 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.32%، عند مستوى 2448.09 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2698 صفقة.