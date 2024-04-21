أحمد موسى عن افتتاح مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية: مفيش تعامل ورقي

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك تعاملات في العاصمة الإدارية تحتاج للشهر العقاري منها شراء الشقق وتوثيق العقود وغيرها من الخدمات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "مقر مأمورية الشهر العقاري في العاصمة الإدارية داخل الحي السكني ومجهزة بكل الخدمات والتقنيات"، موضحا: "المقر ليس فيه تعامل ورقي، وكله مميكن وإلكتروني".