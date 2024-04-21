"المخابز" تكشف عن موعد الانخفاض الكبير في أسعار الرغيف السياحي

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن هناك أربعة أوزان لرغيف الخبز بدءًا من وزن 80 جراما الذي يباع بـ150 قرشا، وصولاً لوزن 25 جرامًا الذي يباع بنصف جنيه.

وأضاف "رئيس الشعبة العامة للمخابز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن أسعار الخبز قبل ذلك كانت تصل إلى ضعف ما هو عليه حاليًا، وكان طن الدقيق يباع بـ22 ألف جنيه، والآن انخفض لـ16 ألفا، وهذا يعني أن سعر الطن انخفض 6 آلاف جنيه.

ووعد غراب، المواطنين بخفض أسعار الخبز، حال انخفاض أسعار الدقيق أكثر من ذلك، في ظل بدء موسم حصاد القمح خلال الفترة الحالية.