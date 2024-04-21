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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

مخالفة تسعيرة الخبز
مخالفة تسعيرة الخبز السياحي الجديدة

عقوبات مخالفة التسعيرة الجديدة للخبز السياحي.. بدأ منذ اليوم الأحد 21 من أبريل الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخفض أسعار الخبز السياحي الحر، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية ممثلة عنه شعبة أصحاب المخابز.

عقوبات مخالفة التسعيرة الجديدة للخبز السياحي

وحددت وزارة التموين، عدد من العقوبات للمخابز التي سوف تخالف التسعيرة الجديدة للخبز السياحي، وتعد من ضمن تلك العقوبات وقوع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيهًا، كما توجد عقوبة إغلاق المخابز لمدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر.

وتأتي تلك العقوبات وفقًا للائحة عقوبات المخابز المدرجة في لائحة العقوبات، كعقوبات إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتهم التوجيهات الوزارية، والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها.

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عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

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