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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: لن نسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين

خبز بلدي
خبز بلدي

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

وقال محافظ القاهرة - في تصريح اليوم / الأحد/ - إنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة ، منوها باستمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

وفي هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة اليوم إلى أن تكثيف التواجد الرقابي على الأسواق بأحياء التبين و الوايلي وعين شمس أسفر عن ضبط 27 طن دقيق استخراج 72% لعدم وجود الفواتير الدالة على المصدر، وتم تحرير4 محاضر لعدم الإعلان عن سعر الخبز، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بأحد المخابز السياحية.

وأضاف أنه تم شن حملات على المخابز البلدية بهذه الأحياء أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز تصرف بالبيع في 81 جوال دقيق زنة 50 كجم استخراج 87.5% كانت مخصصة لانتاج الخبز المدعم للمواطنين ، كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير 10 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات .

وتمكنت مديرية التموين من ضبط 3.5 من الدواجن المجمدة والدجاج أمعاء بقري مملحة مجهولة المصدر داخل ثلاجة ومطعم، وضبط 760 كيلو دجاج مجهول المصدر بمخازن أحد المطاعم بحيي عين شمس ، والسلام أول ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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