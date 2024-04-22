الفينو شكله يحزن ومبيتفتحش.. عمرو أديب يطالب بتحسين جودة العيش.. فيديو

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتحسين جودة العيش، قائلا: "مؤخرا شكل العيش وطعمه ليس كما ينبغي".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"،: الشعب المصري هو شعب العيش، والخبز مهم جدا له، متابعا: المواطن المصري ضرب نموذج في التحمل والتعايش في الازمة الاقتصادية.

واسترسل: يجب أن تنظر الدولة باهتمام شديد لرغيف العيش، وتهتم بمستوى الخبز، والرغيف يجب أن يعود جيدا، ونهتم بجودته"، معقبا: "اهتموا بالجودة.. الأمهات بيشتكوا من رغيف الفينو بعد شوية بيكون شكله حزين.. مبيتفتحش وريحته فيها حاجة".



وأشار: "الأسعار خلت التجار ينقصوا جودة حاجات كتيرة، لازم نرجع تاني إنه يبقي فيه جودة للمواطن".

