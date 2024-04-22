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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفينو شكله يحزن ومبيتفتحش.. عمرو أديب يطالب بتحسين جودة العيش.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتحسين جودة العيش، قائلا: "مؤخرا شكل العيش وطعمه ليس كما ينبغي".

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وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"،: الشعب المصري هو شعب العيش، والخبز مهم جدا له، متابعا: المواطن المصري ضرب نموذج في التحمل والتعايش في الازمة الاقتصادية.

 

واسترسل: يجب أن تنظر الدولة باهتمام شديد لرغيف العيش، وتهتم بمستوى الخبز، والرغيف يجب أن يعود جيدا، ونهتم بجودته"، معقبا: "اهتموا بالجودة.. الأمهات بيشتكوا من رغيف الفينو بعد شوية بيكون شكله حزين.. مبيتفتحش وريحته فيها حاجة".
 

وأشار: "الأسعار خلت التجار ينقصوا جودة حاجات كتيرة، لازم نرجع تاني إنه يبقي فيه جودة للمواطن".
 

عمرو أديب

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