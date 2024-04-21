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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب لباسم سمرة: نطالب مخرج العتاولة بعدم وفاة عيسى الوزان

عيسى الوزان
عيسى الوزان

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالفنان باسم سمرة ودوره في مسلسل العتاولة، قائلا "انت عامل كمية افيهات تعمل فيلم لوحدها".

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج الحكاية المذاع عبر قناه ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو أديب لأبطال مسلسل العتاولة باسم سمرة وأحمد السقا وزينة ومصطفى أبو سريع.

وقال باسم سمرة إن فريق عمل المسلسل تعاون في الافيهات “يلا بينا كان فكرة المخرج”.

بلاش عيسى الوزان يموت

وتابع عمر أديب موجها حديثه لباسم سمرة، قائلا: "أنا والعالم العربي كله بنطالب ان عيسى الوزان ما يموتش خلال الجزء الثاني من المسلسل".

وأضاف عمرو أديب قائلا: "الناس عملت فيلم على اليوتيوب عن المواجهات بين شخصية نصار والتي يقدمها أحمد السقا وشخصية عيسى الوزان التي يقدمها باسم سمرة".

 

أبطال مسلسل العتاولة الإعلامي عمرو أديب الفنان احمد السقا الفنان باسم سمرة ام بي سي مصر باسم سمرة برنامج الحكاية عيسى الوزان

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