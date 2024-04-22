نزلت تانى.. تحرك أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم

تشهد أسعار الدواجن تغيرات مستمرة بناءً على الظروف الاقتصادية والتغيرات في معدلات الإنتاج والطلب على الشراء ، وأيضا توافر الأعلاف أمام المربيين وسعره بالأسواق ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة الدواجن .



أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 75 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 73 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 73 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.







أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 160 ل 165 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 165 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.



ومن جانبه ، قال ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن، إن الإنتاج والإتاحة السبيل الوحيد لتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة، متوقعًا حدوث انخفاض آخر في الأسعار خلال أسابيع قليلة.

وأكد الزيني خلال تصريحات تليفزيونية، أن حرص منتجي الدواجن على خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مستشهدًا بإطلاق الاتحاد مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.

كيلو الدواجن

وأشار إلى أن بيع كيلو الدواجن في المزرعة بـ85 جنيهًا، وطبق البيض في منافذ الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة بـ140 جنيهًا للمواطنين.

ولفت إلى أن توفير النقد الأجنبي وثبات وتراجع أسعار الأعلاف شيء إيجابي، ويشجع المربين على الاستمرار في الصناعة.

وذكر أن الصناعة قائمة تحقق اكتفاء ذاتيًا، مطمئنًا المواطنين، خلال أسابيع قليلة سنشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن، وأتوقع أنها تكسر 80 جنيهًا بسعر المزرعة.