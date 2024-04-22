جمال عبد الحميد: الزمالك افتقد عبد الله السعيد وناصر ماهر

قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق ان تغيير التشكيل عقب مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز في الدوري كان له تأثير سلبي على آداء الفريق أمام فريق دريمز اليوم .

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار عبر قناة mbc مع مدحت شلبي: " آداء ناصر ماهر وعبدالله السعيد أمام الأهلي كان قوي وقدموا آداء مميز وبالتالي غيابهم اليوم امام دريمز وتغيير التشكيل وغيابهم كان له تأثير سلبي في وسط الملعب .

وشدد نجم الزمالك على أن الفريق أضاع فرص كبيرة في شوط المباراة الثاني تحديدا وفرص تهديفية كثيرة كانت تقرب الفريق من تسجيل الأهداف ".