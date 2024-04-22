كليتا التربية النوعية ببنها والمنوفية تنظمان الملتقى العلمي لقسم الإعلام التربوي ..صور

نظم قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالتعاون مع قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة بنها الملتقى العلمي الثالث بعنوان " الإعلام التربوي بين الرقمية والتقليدية الواقع والمأمول".

ويأتي الملتقى في إطار التعاون المشترك بين جامعة بنها وجامعة المنوفية لتكثيف وتفعيل التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وفي إطار تكامل وتبادل الخدمات والأنشطة بين الجامعتين تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي 2030 ، بهدف توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل والتدريب الطلابي وتقديم وتفعيل الأنشطة الطلابية والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات بين كليتي التربية النوعية بالجامعتين.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها، والدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية والدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بكليه التربيه النوعيه جامعه بنها والدكتور عبدالخالق زقزوق رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، ونخبة من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، وضيف شرف الملتقى الفنان محمد رضوان.



وفي كلمته، أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية على أهمية هذا الملتقى، وأن هذا اليوم هو يوم مهم في تاريخ قسمي الإعلام التربوي بكليتي التربية النوعية جامعتي بنها والمنوفية، مشيرا إلى أن الكليتين متشابهين إلى حد كبير في التطور الذي يحدث في اللوائح، مواكبين لبعضها في لجنة القطاع وعملية تطوير المقررات الخاصة بالكليتين ومنها قسم الإعلام التربوي بحيث يستطيع الخريج أن يواكب هذا الكم الهائل المعرفي والمعلوماتي.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة بنها إننا اليوم سعداء لتفعيل واحد من أهم البروتوكولات بين كليتي التربية النوعية بجامعتي بنها والمنوفية، موضحا أنه لولا القيادتين الرشيدتين للجامعتين، ما كان هذا الملتقى، ولولا الإرادة والعزيمة، ما نجح، مضيفا إلى أنه في مثل هذه الملتقيات وداخل هذه القاعات العلمية، تظهر قيمة الأستاذ وعطائه، موجها الشكر والتقدير لجميع القائمين على إنجاح هذا الملتقى متمنيا للجميع مزيدا من النجاح والتوفيق.

واختتمت فعاليات الملتقى بالجلسة النقاشية المقامة على هامش الملتقى، وتقديم العديد من أوراق العمل الخاصة والباحثين وقام أساتذة الإعلام التربوي والمناقشة العلمية للباحثين وأوضح المناقشين أن الهدف من هذه الأوراق هو ثراء المعرفة ومعرفة واقع الإعلام التربوي في العصر الحديث.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات حيث جاء أبرز هذه التوصيات تدريب الطلاب علي برامج الإعلام الجديدة والتي من بينها برنامج الناشر و برامج الانفوجرافيك والانديزاين وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية الجديدة لتحسين الطالب الخريج أخصائي الإعلام التربوي لمواكبة سوق العمل، وتطوير مراكز التعلم الإلكتروني ،تصميم مجلة خاصة بالإعلام التربوي لنشر الأبحاث العلمية والتبادل بين الباحثين ، العمل علي دمج أعضاء هيئة التدريس في اللجان الخاصة بترقية اساتذة الإعلام وفي الختام أعرب الجميع عن ثراء هذا النقاش آملين السعي لتنفيذ هذه المقترحات.

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