صحة الشيوخ : تجهيز جناح كامل بسكن مستشفى جامعة أسيوط لمرافقي المصابين الفلسطينيين

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، موجها التحية للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط .

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، أن مستشفيات جامعة أسيوط تقدم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء من قطاع غزة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى ان مشاركته في استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأمراض المزمنة، وكذلك مصابو قطاع غزة، والذي بلغ عددهم (٢٣) حالة، لتلقي الرعاية الصحية والطبية لهم، بمستشفيات جامعة أسيوط.



وأكد النائب الدكتور علي مهران، أنه تم تقديم كافة الدعم الطبي اللازم وبذل مجهود كبير لتوفير كافة الأدوية، وذلك في ظل نقص الأدوية، وأوجه الرعاية الطبية بالقطاع؛ جراء الاعتـداء الإسرائيلي، وتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصاً دقيقاً، وتقديم رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمستشفيات جامعة أسيوط.

ولفت رئيس صحة الشيوخ إلى أن تم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز لاستقبال عدد (٦٠) فرداً من مرافقي حالات الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية لن ولم تتخل عن الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء في قطاع غزة وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لهم.