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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

الغرف التجارية| انخفاض
الغرف التجارية| انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بهذا الموعد

مع تراجع أسعار الكثير من السلع بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% وتوقعات بانخفاضها إلى 30% خلال الفترة المقبلة، زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية.

انخفاض كبير

وقال (عز) في تصريحات متلفزة مساء أمس الأحد أن أسعار الأجهزة الكهربائية ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ناصحًا المواطنين بعدم الشراء في الوقت الحالي. 

وأشار إلى أن بعض مصانع وشركات الأجهزة الكهربائية خفضت بالفعل سعر المصنع بنسبة 10% متوقعًا مزيدًا من التخفيض خلال الأيام التالية بحد أقصى شهرًا.

وشدد أمين عام اتحاد الغرف التجارية على عدم تخزين أي سلع أو شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي لأن الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولار ليس هو المحور في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بل أن العامل الرئيسي بها هو توافر العملة الأجنبية.

شهر مايو

وفي السياق، صرح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، يوم 18 إبريل الجاري أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت بنسبة 10% منذ يومين وستنخفض بنسبة 5% إضافية في شهر مايو المقبل موضحًا أنه منذ جائحة كورونا يعاني القطاع من شح مستلزمات الإنتاج ومواردها بالإضافة إلى وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الخامات وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، في بيان له يوم 15 إبريل الجاري أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت بالفعل في الأسواق المحلية بنسبة 30% مؤكدًا أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت خلال فترة ما قبل تحرير سعر الصرف اختفت تمامًا مما يعني بيع السلع بالأسعار الرسمية لها دون أية زيادات.

كما أكد أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية تقدم عروضًا وخصومات على بعض منتجاتها لتخفيض سعرها أكثر، وهو ما جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات التي بدأت في إدرار 35 مليار دولار للخزانة المصرية، فضلًا عن تحرير سعر الصرف الذي تم بداية شهر مارس الماضي، متوقعًا استمرار انخفاض أسعارها خلال الأيام القادمة.

الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية الغرف التجارية أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز

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