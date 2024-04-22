64.6 مليار دولار.. الجزائر الأولى إفريقيا في احتياطي النقد الأجنبي



جاءت الجزائر في المرتبة الأولى بين دول إفريقيا في امتلاك احتياطي النقد الأجنبي، وفقاً لتقرير جديد نشرته وكالة “اقتصاد الشرق بلومبيرغ”، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي للجزائر 64.6 مليار دولار أمريكي.

واستند التقرير الذي نشر في مارس الماضي، إلى معلومات من البنوك المركزية للدول الإفريقية وموقع “Trading Economics”.

وأشار التقرير إلى أنّ الجزائر اتخذت إجراءات فعّالة تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الديناميكية الاقتصادية في البلاد, وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الجزائر اليوم المحلية.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن التقرير تصاعداً مستمراً للاحتياطي النقدي في الجزائر خلال العام الماضي، حيث ارتفع بمقدار 5.15 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023.