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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شنايدر إلكتريك تطلق أحدث منتجاتها في قطاع الطاقة المؤمنة في السوق المصري

صدى البلد


 

 

قامت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بإطلاق أحدث منتجاتها في قطاع الطاقة المؤمنة في السوق المصري عقب إطلاقها في عدد من الأسواق العالمية، وذلك خلال فعاليات يوم الابتكار Innovation Day. 

وتشمل تلك المنتجات وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة UPS المخصصة للألعاب الإلكترونية  APC Back-UPS Pro Gaming (230V)، ووحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة UPS المخصصة لأجهزة الراوتر والمودم            APC Back-UPS Connect 12Vdc، بالإضافة إلى وحدة تخزين بيانات صغيرة الحجم EcoStruxure R-series MDC، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الألعاب الإلكترونية وتوفير حلول طاقة آمنة وموثوقة على مدار الساعة تتناسب مع كافة احتياجات واستخدامات المستهلكين سواء في المنزل أو العمل.


ويأتي هذا في نطاق حرص شنايدر إلكتريك على توسيع نطاق منتجاتها لتشمل الاستخدامات الفردية والمنازل بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الحيوية.

ويأتي إطلاق وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة APC Back-UPS Pro Gaming (230V) في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية نموا ملحوظا، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالميا 269 مليار دولار بحلول عام 2025، كما تشير الأبحاث إلى أن 6 من أصل 10 أشخاص من مستخدمي الإنترنت يقومون باستخدام أجهزة اللاب توب أو الكومبيوتر لممارسة الألعاب الإلكترونية.


وعلى مستوى السوق المصري، فوفقا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في مصر حوالي مليار دولار سنويًا، في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى. ويأتي إطلاق منتج APC Back-UPS Pro Gaming (230V) لتعزيز تجربة الألعاب الإلكترونية للمستخدمين، حيث يضمن استمرار وصول التيار الكهربي للأجهزة حتي في حالة انقطاع التيار، مما يحافظ على الأجهزة من التلف أو الأعطال الناتج عن عدم استقرار التيار أو عدم انتظام شدة التيار، بما يزيد من العمر الافتراضي لهذه الأجهزة والتي تكون غالبا عالية التكلفة، وهو ما يسهم في تجنب تكلفة إضافية للمستخدمين على المدى الطويل. كما تتمتع الوحدة بتصميمها المميز الذي يسهل متابعة وقت التشغيل المتبقي للبطارية الاحتياطية من كافة الزوايا، وإمكانية توصيل أجهزة الألعاب الإلكترونية اللاسلكية أو أجهزة المحمول بالجهاز عن طريق منافذ USB.

 

أما وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة APC Back-UPS Connect 12Vdc، فتم تصميمها خصيصا لتتوافق مع كافة أنواع وطرازات أجهزة الراوتر والمودم وأنظمة VoIP الهاتفية وأنظمة المنازل الذكية بما فيها كاميرات المراقبة، حيث يوفر هذا المنتج مصدر موثوق ومستمر للطاقة لتلك الأجهزة لضمان الاتصال بالإنترنت طوال الوقت حتي في حالة انقطاع التيار الكهربي، مما يعزز من معايير المراقبة والأمان في المنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الوظائف عن بعد مثل مطوري المحتوى ومصممي الجرافيك ومحرري الفيديو من متابعة سير عملهم بسهولة ودون انقطاع.

 

كما قامت شنايدر إلكتريك بإطلاق EcoStruxure R-series MDC، وهي وحدة تخزين بيانات صغيرة الحجم تتميز بسهولة تركيبها واستخدامها في الأماكن المغلقة، وهي نسخة مصغرة من مراكز البيانات والتي تقدم للعملاء حل سهل وموثوق يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه في القطاعات الصناعية والتجارية، لما به من مزايا اقتصادية تحقق وفرا في التكلفة من خلال الاعتماد على حلول مراكز البيانات المصغرة، وتحقيق التكامل بين قطاعي تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل.
وتعليقاً على هذا الحدث، صرح سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "يأتي خلق عالم أكثر اتصالا واعتمادا على الكهرباء على رأس أولويات شنايدر إلكتريك سواء كان ذلك في المنزل أو بيئة العمل بمختلف أنواعها.

 

ومع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده السوق المصري، تحرص شنايدر إلكتريك على إمداد هذا السوق الحيوي بأحدث ابتكارات ومنتجات الطاقة لضمان أعلى معايير الكفاءة والأمان والراحة. ومع الإعلان عن إطلاق وحدات تزويد الطاقة اللامنقطعة الجديدة ووحدات تخزين البيانات صغيرة الحجم، نؤكد التزامنا بتوفير حلول متطورة تتمتع بالكفاءة لكافة أفراد المجتمع بإختلاف اهتماماتهم وطبيعة استهلاكهم للطاقة سواء في المنزل أو العمل، حيث أصبح الاتصال عبر الإنترنت وتوافر الطاقة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية وضرورة لا غنى عنها."

 

إدارة الطاقة أسواق العالم الإلعاب الإلكترونية التحول الرقمي التيار الكهربى السوق المصري

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