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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلغاء أم إيقاف تأشيرة العمرة .. صدى البلد تكشف الحقيقة

تأشيرة العمرة - أرشيفية
تأشيرة العمرة - أرشيفية

أثيرت مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعى ، توقف إصدار تأشيرات العمرة في مصر ، ليكون تساؤلا مطروحا للجمهور يبحث عن إجابة ، وفي إطار ذلك يسرد صدى البلد آراء المسؤولين من أصحاب شركات السياحة لكشف حقيقة القصة.


قال إيهاب المهدى عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أنه لا يوجد إلغاء لتأشيرة العمرة أو إيقافها ولا توجد تعليمات بذلك، موضحا أن المملكة السعودية تمنح "كوتة" للوكيل السعودى يتم توزيعها وبناء عليه توزع على شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة.

تأشيرات العمرة


شدد إيهاب في تصريح لـ"صدى البلد" ،أن تأشيرة العمرة لا تصلح لسفر الحجاج ، والحج له تأشيرة خاصة به  وتعمل المملكة السعودية على ضبط نظام الحج وفقا لضوابطها.


من جانبه نفى باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق،ما يتردد عن إيقاف تأشيرات العمرة ،وتعمل السعودية على ضبط المنظومة بعدم تداخل زيارات العمرة على موسم الحج.


أشار السيسي لـ"صدى البلد" ، إلى أن تنفيذيا أن تأشيرات العمرة بعد شهر رمضان استنفذت وفقا للكوتة المحددة للوكيل السعودي ، مشددا لا توجد كلمة إيقاف أو إلغاء.

يذكر أن أخطرت غرفة شركات السياحة أعضاءها ، بأن شركة مصر للطيران أخطرتها عبر رسالة بالبريد الإلكترونى ، أنه سيتم تشغيل مطار الطائف الدولى ضمن مطارات استقبال الحجاج للعام الحالي 1445 هـ .

وأوضحت الرسالة المرسلة لغرفة شركات السياحة ، حصل "صدى البلد" على نسخة منها، أن إدارة مطار الطائف الدولى قررت منع قبول استقبال حاملى تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها "عائلية – شخصية – تجارية" .

ونوهت إدارة مطار الطائف الدولى ، وفقا للرسالة، بأنه سيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 10 ذو القعدة الموافق 18 مايو وحتى 10 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024.

و الحج السياحي 2024 ، تسعى شركات السياحة المصرية في إنهاء إجراءات حج هذا الموسم 1445 هـ ، لتفادي أي معوقات قد تطرأ أثناء تنفيذ الرحلات.

وأطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحذيرًا هامًا لجميع المواطنين الذين يفكرون في أداء الحج السياحي، حيث تشير إلى أن تأشيرات الزيارة والسياحة لا تجيز لحامليها أداء الفريضة، وأن الالتزام باللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج ضروري لتجنب المشاكل والمخاطر التي قد يواجهها الفرد خلال هذه الرحلة الدينية. 

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