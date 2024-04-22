متحدث حركة فتح: توجه أوروبي للاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي

أكد عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح، أن الولايات المتحدة لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ مسار سياسي عبر عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف للوصول إلى حل القضية الفلسطينية.

وقال عبد الفتاح دولة، خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك توجه أوروبي يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هناك مطالب بوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع متحدث حركة فتح، أن الحل العسكري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يجلب الاستقرار للمنطقة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك إرادة دولية في وجه الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي.