تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظات مصر قريبا

أكد الدكتور شريف كمال الدين، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي، أن القيادة السياسية أكدت ان الصحة أيقونة الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى ان القانون اكد أنه سيكون هناك شمول للصحة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال شريف كمال الدين، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن التأمين الصحي الشامل بدأ في 6 محافظات وهي بورسعيد والأقصر والأسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان، وسيكون هناك محافظات أخرى سيكون بها المنظومة وهي دمياط و مطروح وكفر الشيخ والمنيا وشمال سيماء.

وتابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الدولة استطاعت أن تمتلك منشأت صحية في 6 محافظات قوية، تستطيع أن تنافس القطاع الخاص والأهلي.