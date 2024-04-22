الإيقاف سنة.. تصريح مفاجئ من جمال عبد الحميد بشأن مباراة القمة

جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أعرب عن غضبه الشديد بسبب واقعة اختفاء الكرات في مباراة الأهلي، مؤكدًا أنها ألحقت ضررًا بالمباراة التي كانت تسير بشكل جيد.

وأكد عبد الحميد أن هذا السلوك السلبي لا ينبغي أن يأتي من أي فريق، مشيرًا إلى أنه يمكن فهم مثل هذه الأمور إذا كانت تتعلق بفرق صغيرة تحاول إضاعة الوقت ضد الأهلي.

وفي تصريحات للتلفزيون، أضاف النجم السابق للزمالك: "في حالة اختفاء الكرات في مباراة القمة، أعتقد أن الشخص المسؤول عن غرف ملابس الزمالك يجب أن يتعرض للإيقاف لمدة عام بسبب هذا الحادث".

يأتي ذلك بعد فوز الزمالك على الأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق الأبيض.