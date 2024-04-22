“خليفة ” مشرفا على عروض فرق بني سويف المسرحية بقصر ثقافة ببا

كلفت لاميس الشرنوبى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي‏ لدى ‏الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد محمد خليفة مدير عام الثقافة السابق ببني سويف بالمتابعة والاشراف علي العروض المسرحية الخاصة بفرع ثقافة بني سويف والتي تقام علي مسرح قصر ثقافة ببا وذلك خلال الفترة من 24 أبريل حتي 30 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن قصر ثقافة ببا تم إعادة افتتاحه بعد الاحلال والتجديد والتطوير في التاسع من أبريل من العام الماضي بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، و الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولاميس الشرنوبى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى‏ لدى ‏الهيئة العامة لقصور الثقافة‏‏‏.