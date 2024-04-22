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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“خليفة ” مشرفا على عروض فرق بني سويف المسرحية بقصر ثقافة ببا

داحمد خليفة
داحمد خليفة

كلفت لاميس  الشرنوبى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي‏ لدى ‏الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد محمد خليفة  مدير عام الثقافة السابق ببني سويف  بالمتابعة والاشراف علي العروض المسرحية  الخاصة  بفرع ثقافة بني سويف والتي تقام علي مسرح قصر ثقافة ببا  وذلك خلال الفترة من 24 أبريل  حتي 30 أبريل الجاري.

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جدير بالذكر أن قصر ثقافة ببا تم إعادة افتتاحه بعد الاحلال والتجديد والتطوير في التاسع من  أبريل من العام الماضي بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، و الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولاميس الشرنوبى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى‏ لدى ‏الهيئة العامة لقصور الثقافة‏‏‏.

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الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة رئيس الهيئة قليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي فرع ثقافة بني سويف نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مشروعات الخضراء الذكية وزيرة الثقافة

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