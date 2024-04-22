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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متمسكون بروح النصر.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لتحرير سيناء

صدى البلد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

عيد تحرير سيناء

وجاء نصها: "الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات".

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدساته ، متمسكين بروح نصر أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور فى سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة تخفق بالعزة والكرامة الوطنية .

رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر 
وكل عام وسيادتكم بخير .

وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء .

و أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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