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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

صرف صحي الإسكندرية
صرف صحي الإسكندرية تستقبل ممثلي الوكالة الألمانية

استقبل المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتور مانفريد شو والدكتور بيتر شتول وذلك بحضور المهندس شريف مرسي، والمهندس عبد الرحمن شعبان، والمهندس عمرو سالم، من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر.

وأوضح نافع، أن الهدف من الزيارة هو  مناقشة إطارات التعاون والتطوير لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وبحث سبل التعاون مع مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية في خطة التكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد الأمثل التعامل مع العواصف غير مسبوقة.

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بدأت الزيارة باجتماع بقاعة الاجتماعات بالديوان العام استعرض فيه خطط الشركة للتعامل مع الأزمات، والخبرات المتراكمة في هذا السياق.

كما تم استعراض مراحل تطور العمل بداخل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ودعم الدولة الكبير لرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مختلف المجالات .

وأشار نافع إلى دور محطات الرصد الجوي التي تم تركيبها بمحطات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في تحليل بيانات المناخ والإفادة عن كميات الأمطار بدقة لقياس مدي استيعاب الشبكات القائمة لتلك الكميات.

جدير بالذكر أنه تم تركيب 4 محطات رصد للطقس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمحطات معالجة المعمورة والتنقية الشرقية وأرض الهيش والعامرية، لرصد حالة الطقس الجوي من كثافات أمطار وغزارتها ودرجة الحرارة والرطوبة وقوة الطاقة الشمسية وسرعة الرياح واتجاهها، بما يساعد علي رصد رقمي للحالة الجوية كل لحظة ويتم ربط المعلومات الواردة بمحطة الرصد علي قاعدة بيانات الشركة لتحليلها وقياسها.

الاسكندرية صرف الاسكندرية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي محمود نافع الصرف الصحى

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