الشباب والرياضة ويونيسف تنفذان برنامج مشواري بمعهد الدراسات الفندقية في دمياط

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية داخل المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط، حتى 23 أبريل الجاري، للفئة العمرية من (18-24) سنة، لتدريب الشباب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الابتكار والإبداع ومهارات الجاهزية للعمل.



يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بضرورة العمل مع المنظمات الدولية التي تساهم في رفع مستوى مهارات وقدرات الشباب وإتاحة الفرص لهم للاستفادة من البرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك في ضوء الاهتمام المشترك للتعاون مع الجهات المعنية التي تقدم برامج للشباب لرفع مستوى مهارات التفكير الإبداعي لديهم ومهارات الاتصال ومهارات التواصل ومهارات سوق العمل.

