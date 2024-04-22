عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: المساس بالمسجد الأقصى يفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الاعتداء على المسجد
الاعتداء على المسجد الأقصى

جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحذيره من مغبة أي مساس بالأقصى المبارك على تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن الأقصى هو مكان مقدس خاص بالمسلمين وحدهم دون غيرهم، ولا مكان لموطئ قدم فيه للصـ.هـ.اينة، ولا صحة لمزاعمهم الباطلة بحق ديني أو تاريخي.

ودعا حاخامات صـ.هـ.اينة للتظاهر من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على ذ*بح القرابين بالحرم القدسي.

وفي هذا السياق، دعا الحاخام "يسرائيل أرييل" رئيس معهد الهيكل المزعوم، المستوطنين الصـ.هـ.اينة للتظاهر بالآلاف عند حائط البراق من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على ذ*بح "قرابين الفصح اليهودي" في المسجد الأقصى المبارك، قائلًا: "عند حضور 200 ألف شخص عند حائط (المبكى) لن يذهبوا حتى تفتح البوابات أمامهم لتقديم ذبيحة الفصح".

كما حذر الحاخام الصـ.هـ.يوني من العقوبة الواجبة على كل من لا يذ*بح قربان الفصح بالمسجد الأقصى، مدعيًا أن الحرم القدسي في خطر، بعد أن أدى أكثر من مليون ونصف مسلم الصلاة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الدعوة عقب تقديم المنظمات المتطرفة بالأمس لمكافآت مادية للمستوطنين الذين ينجحون في إدخال قرابينهم إلى باحات الأقصى المبارك، وذ*بحها هناك، وذلك بقيمة تترواح بين 200 شيكل إلى 50 ألف شيكل.  

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المسجد الأقصى باحات الأقصى المستوطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

ترشيحاتنا

بإمكانات جبارة.. أوبو تعلن موعد إطلاق OPPO K12

هل يجوز الجهر بالدعاء والتسبيح بعد صلاة القيام؟.. الإفتاء تجيب

نصر سالم: 26 مليار دولار إغراء من أمريكا لإسرائيل لمنع إشعال المنطقة

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على عناصر حزب الله في لبنان

أستاذ علوم سياسية: الأكاذيب الإسرائيلية تهدف للتشويش على الموقف المصري تجاه فلسطين

مقبرة جماعية في غزة.. الخارجية: مؤسف انتهاك القيم الإنسانية بهذه الفجاجة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ