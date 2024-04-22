مرصد الأزهر: المساس بالمسجد الأقصى يفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحذيره من مغبة أي مساس بالأقصى المبارك على تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن الأقصى هو مكان مقدس خاص بالمسلمين وحدهم دون غيرهم، ولا مكان لموطئ قدم فيه للصـ.هـ.اينة، ولا صحة لمزاعمهم الباطلة بحق ديني أو تاريخي.

ودعا حاخامات صـ.هـ.اينة للتظاهر من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على ذ*بح القرابين بالحرم القدسي.

وفي هذا السياق، دعا الحاخام "يسرائيل أرييل" رئيس معهد الهيكل المزعوم، المستوطنين الصـ.هـ.اينة للتظاهر بالآلاف عند حائط البراق من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على ذ*بح "قرابين الفصح اليهودي" في المسجد الأقصى المبارك، قائلًا: "عند حضور 200 ألف شخص عند حائط (المبكى) لن يذهبوا حتى تفتح البوابات أمامهم لتقديم ذبيحة الفصح".

كما حذر الحاخام الصـ.هـ.يوني من العقوبة الواجبة على كل من لا يذ*بح قربان الفصح بالمسجد الأقصى، مدعيًا أن الحرم القدسي في خطر، بعد أن أدى أكثر من مليون ونصف مسلم الصلاة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الدعوة عقب تقديم المنظمات المتطرفة بالأمس لمكافآت مادية للمستوطنين الذين ينجحون في إدخال قرابينهم إلى باحات الأقصى المبارك، وذ*بحها هناك، وذلك بقيمة تترواح بين 200 شيكل إلى 50 ألف شيكل.