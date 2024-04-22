مصريون.. تعليق مثير من خالد الغندور على فيديو النمر الشرفي لدريمز

علق الإعلامي خالد الغندور علي ترحيب عدد من المصريين بتعادل فريق دريمز الغاني مع الزمالك.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي اكس:" فندق اقامة فريق دريمز الغاني عملوا ممر شرف للفريق بعد المباراة عشان اتعادل مع الزمالك علي فكرة دول مصريين مش من غانا ".

حدد الزمالك موعد السفر إلى غانا على متن طائرة خاصة لمواجهة دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن "الزمالك يحدد الخميس المقبل للسفر إلى غانا على متن طائرة خاصة".

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.