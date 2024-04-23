3 مشروبات تمنع العطش وتطهر الجسم من السموم بسرعة

الترطيب المناسب ضروري للتنقية الفعالة، حيث يساعد الماء على طرد السموم من نظامك ويدعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الهضم والدورة الدموية.

ولا تقتصر أهمية الترطيب على طرد السموم من الجسم ولكنه يضمن كفاءة معظم الأجهزة وعملها بشكل جيد، كما أنه ضروري لمعظم خلايا الجسم ويحميها من الجفاف والإجهاد الحراري .

لتعزيز عملية التطهير والتركيب فكر في دمج مشروبات إزالة السموم التالية في روتينك اليومي، وفقا لما جاء في موقع hortmanclinics

ماء عصير الليمون:

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ المملوء بعصير الليمون الطازج ويساعد ماء الليمون على قلوية الجسم وتحفيز عملية الهضم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإزالة السموم.

شاي أخضر:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز وظائف الكبد وتنقية الجسم من السموم ويجب شرب كوب واحد على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا.

الأعشاب:

يمكن للأعشاب مثل الهندباء وشوك الحليب أن يساعد في تطهير الكبد وقد استخدمت هذه الأنواع من الشاي لعدة قرون لتعزيز وظائف الكبد الصحية.