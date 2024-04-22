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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية يدشن مبادرة "افحص واطمن"

صدى البلد

أكد توفيق حماد، رئيس لجنة الصحة بالإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية انه فى إطار المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" تم تدشين مبادرة افحص واطمن والتي تهدف الى التوعية والاكتشاف المبكر لأورام الثدى وذلك تحت رعاية  المهندس علي عبدالرؤوف وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

أضاف "حماد" ان المبادرة انطلقت اليوم من مسرح مدرسة الثانوية العسكرية بحضور دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتورة امل فتحي القيشاوى مدير ادارة المشاركة المجتمعية والدكتورة سماح رشاد مدير ادارة التنميه المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأشار "حماد" الى ان الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالشرقية متواصل باستمرار مع مديرية التربية والتعليم بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية لخدمة ابنائنا ومدارسنا فى كافة المجالات .

وأكدت الدكتورة دعاء زكريا ان ندوة اليوم تضمنت التوعية بضرورة الفحص الدوري للسيدات والحديث عن أعراض ظهور الأورام وكيفية المتابعة والتواصل مع مؤسسة بهية كما تم عمل حوار مفتوح بين الحضور والطاقم الطبى لمؤسسة بهية.

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واستكمل إسماعيل عبد المعطي، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاقليمى للجمعيات ان الاتحاد ممثلا فى لجنة الصحة اطلق العديد من المبادرات فى المجال الصحى بالتنسيق مع كافة المديريات بالشرقية وخصوصا مديرية التربية والتعليم وكذلك تم عمل قوافل طبية بمقار المدارس ايام العطلات لخدمة الطلاب وذويهم. 

أضافت الدكتورة أمل  فتحي، ان ادارة المشاركة المجتمعية منفتحة على كافة منظمات المجتمع المدنى فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مقدمة الشكر للجنة الصحة فى الاتحاد الاقليمى للجمعيات على دورها فى تنظيم ندوات توعية متنوعة فى المجال الصحى وكذلك القوافل الطبية وصرف العلاج المجاني للطلاب وذويهم وكذلك دور الجمعيات الاهلية فى دعم الطلاب غير  القادرين.

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