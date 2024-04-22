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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية للكشف على 200 مريض

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (200) مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى طهره حميد و الخيس وغزاله والشوبك والنخاس والحلبي وأم الزين بمركز الزقازيق، وقري سنجها الزبده و حي مبارك و حي النصر و ناطوره بمركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

أضاف  اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان ان القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على عدد (200) مريض بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) .

وأشار مديرعام الأورمان الي أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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وأكد سيد الشبراوي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية علي أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

الأسر غير القادرة التضامن الاجتماعي الخدمات الطبية الشرقية القاهرة المياة البيضاء المستشفى الجامعي

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