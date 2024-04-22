توريد 67488 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد و توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٧٤٨٨طن و ٨٣٧ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية او المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.