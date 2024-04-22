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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تحصل على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، عن إقليم الساحل والصحراء، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمؤتمر الدول الأطراف بالوكالة، الذي بدأ انعقاده اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.

انضم لعضوية المجلس الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن مقعد Bioethics ممثلًا عن إقليم الساحل والصحراء (سين صاد) بناءً على التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.

وأعربت الهيئة عن سعادتها بالثقة التي يتمتع بها النظام الدوائي المصري داخل القارة الأفريقية، وأن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها لدعم الشفافية والرقابة بسوق الدواء المصري، والحصول على اعتمادات دولية متميزة، والعمل وفق أحدث النظم المرجعية الدولية.

وأكدت الهيئة التزامها نحو تطوير النظام الرقابي الأفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء داخل القارة؛ وذلك بهدف حماية المواطن الأفريقي من الأوبئة والجوائح المحتملة، كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال توفير دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية داخل القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن وكالة الدواء الأفريقية تهدف إلى تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التكامل الأفريقي في القطاع الدوائي، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم التواصل ونفاذ الأدوية المصرية داخل القارة السمراء، والعمل على توطين احتياجات القارة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذلك المستحضرات الحيوية.

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