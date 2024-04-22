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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاطف سالم: استقالة مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية يؤشر على وجود اختلاف

عاطف سالم
عاطف سالم

علق السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على الأحاديث حول استقالة مدير المخابرات الحربية في إسرائيل، قائلا إن المخابرات الحربية في إسرائيل «أمان» هي أعلى جهاز موجود من ناحية الأمن القومي، لأنه هو الأساس في حماية الأمن القومي الإسرائيلي.

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وأضاف «سالم» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جهاز «الشاباك» يتعلق بالداخل الإسرائيلي مثل الإرهاب والعمليات في غزة، ويعد الأعلى إذا اختلفت الأجهزة عن الوضع الداخلي يؤخذ رأي «الشاباك»، بينما يؤخذ في الأمن القومي رأى «أمان».

 

وتابع: «استقالة مدير المخابرات الحربية يؤشر على وجود اختلاف، هناك شيء ما دفعته لذلك، وسيتضح فيما بعد سبب ذلك، إلا أن هناك 5 عوامل أدت لهذه الاستقالة، لم يتم الانتباه لها».

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