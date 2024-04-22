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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزارة الشباب: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لحل إشكالية نادي هيهيا بالشرقية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تطوير مركز شباب الفواقسة- محافظة الشرقية.

 

جاء ذلك خلال بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية،والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية والمهندسة هالة المحروقي رئيس الادارة الهندسية بشباب الشرقية.

من جانبه عقب الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم إدراج تطوير مركز شباب الفواقسة بالعام المالى 2024/2025 بعد مراجعة مقايسة أعمال التطوير التي وردت من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 12/4/2024. 


وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بناء على رد الجهه الإدارية سرعة انهاء تطوير مركز شباب الفواقسة خلال العام المالى القادم 2024/2025.

كما ناقشت اللجنة  طلب الإحاطة المقدمة من  النائب/ حاتم عبد العزيز، بشأن تنجيل الملاعب بنادي هيهيا الرياضي بمركز ومدينة هيهيا- محافظة الشرقية.


عقب الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم موافقة الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة على الارتباط بمبلغ 1387000 جنيه وتم إسناد الأعمال لجهة تنفيذية وجارى تنفيذ الاعمال بالملعب وجارى صرف مستخلص واحد، وسيتم فرش النجيل الخاص بالملعب خلال أسبوعين من تاريخه، اما بشأن استغلال قطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي والبدء في الإنشاءات الخاصة به فهذا يعتبر شأن داخلي للنادي ومديرية الشباب والرياضة في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك للبدء في تنفيذ الانشاءات المطلوبة.

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