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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ما السيناريوهات المتوقعة للتصعيد في غزة؟.. الكاتب الصحفي عزت إبراهيم يوضح

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يبني السيناريوهات المستقبلية في الصراع بقطاع غزة على ما سيحدث من الآن حتى يوم الانتخابات الأمريكية، باعتبار أن واشنطن فاعل رئيسي في المنطقة كما تنسق مع إسرائيل ومتوحدة خلفها، وهو ما ظهر في الأيام الأخيرة.  

 

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "بعد العملية الإيرانية، أصبح هناك استجماع للقوى الموالية لإسرائيل في الداخل الأمريكي وهو ما سنراه في الجامعات الأمريكية والكونجرس وآيباك التي رصدت أكثر من 100 مليون يورو لاسقاط النواب التقدميين الذين أظهروا التأييد للقضية الفلسطينية".

 

وتابع: "مراكز الأبحاث الأمريكية بدأت في إعادة إنتاج أوراق جديدة حول الحل في إطار هضم الحقوق الفلسطينية وتحقيق الأمن الإسرائيلي في المقام الأول أيا كانت النتائج الخاصة بالفلسطينيين، وأرى أن طرفي الانتخابات الأمريكية سيركزان على دعم إسرائيل بشكل مطلق حتى الانتخابات المقبلة".
 

غزة قطاع غزة الانتخابات الأمريكية إسرائيل السيناريوهات المتوقعة الصحفي عزت إبراهيم

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