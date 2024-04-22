السفارة الإيرانية في لبنان: 200 يوم من الصمود الأسطوري لغزة

أصدرت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 بيانا بمناسبة مرور 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت السفارة الايرانية في لبنان إنه "مرت 200 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع ‎غزة، ولا جهود استثنائية ولا ضغوط جدية حتى الآن على الكيان لوقف إجرامه".

وأضافت أنه في الصورة المقابلة، 200 يوم من الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومن الملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية الشجاعة في أحياء القطاع وأزقته، وتمر الأيام صعبة وثقيلة على هذا الكيان، يتخبط بهزائمه وتتعمق مآزقه ويفتضح وجهه القبيح الذي حاول لعقود إخفاءه عن العالم".

ولفت البيان الى أنه "200 يوم و ‎الوعد الصادق أن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحصن المنيع والظهير القوي المناصر للقضية الفلسطينية، 200 يوم على الإبادة".