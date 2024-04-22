رقم مذهل للإنفاق العسكري العالمي عام 2023.. وروسيا وأوكرانيا في المقدمة

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريرٍ له يوم الاثنين إن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى مستوى قياسي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

بلغ الانفاق الدولي رقمًا مذهلًا بــ2.44 تريليون دولار في عام 2023 بعد أن قفز بنسبة 6.8٪ عن عام 2022 وسط “تدهور عالمي في السلام والأمن”.

وتصدرت أوكرانيا وروسيا قائمة الدول التي زادت إنفاقها العسكري في عام 2023، بنسبة 51% و24% على التوالي. وظل الإنفاق العسكري الفعلي لروسيا أعلى بكثير من نظيره في أوكرانيا، حيث يقدر بنحو 109 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم من المحتمل أن يكون أقل من الواقع، حيث أن الوضع المالي في روسيا غامض للغاية، والميزانية المخصصة للإنفاق العسكري يتم استكمالها من قبل الشركات والأفراد والمنظمات.

وقال التقرير إن الإنفاق العسكري الأوكراني بلغ في الوقت نفسه حوالي 64.8 مليار دولار أي حوالي 59% من حجم الإنفاق الروسي ولكن بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.

ولا يشمل هذا الرقم عشرات المليارات من المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف والتي تعمل على تضييق الفجوة بين نفقاتها ونفقات روسيا.

