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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط التوتر مع الصين.. اليابان تقدم طلبًا للإنفاق الدفاعي

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

طلبت وزارة الدفاع اليابانية ،اليوم الخميس،  إنفاقًا قياسيًا قدره 7.7 تريليون ين (52.67 مليار دولار) للسنة المالية 2024، في أحدث خطوة في خطة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات.

وتسعى الخطة، التي أُعلن عنها العام الماضي، إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 في ظل مواجهة الصين المتزايدة الحزم وكوريا الشمالية التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.

ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تدهورت فيه علاقات اليابان مع الصين بشكل حاد.. بدأت اليابان الأسبوع الماضي بإلقاء المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة في البحر؛ وأدانت الصين هذه الخطوة، وحظرت واردات المأكولات البحرية اليابانية.

ويضيف الطلب المالي لعام 2024، المقدم إلى وزارة المالية، ما يقرب من تريليون ين إلى ميزانية العام السابق البالغة 6.8 تريليون ين، بزيادة قدرها حوالي 13%. وفي حالة الموافقة عليها، ستكون الميزانية قد زادت الإنفاق بنحو تريليون ين عن العام السابق لمدة عامين متتاليين غير مسبوقين.

وتخطط وزارة الدفاع لتخصيص أكثر من 900 مليار ين للذخيرة والأسلحة، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي الجديدة المنصوبة على السفن، وفقًا لطلب الميزانية.

وسيتم استخدام حوالي 600 مليار ين لتعزيز القدرات اللوجستية لنشر الأسلحة والموارد في سلاسل الجزر الجنوبية الغربية خلال حالات الطوارئ.

وقالت وزارة الدفاع في طلبها إن الميزانية تشمل تمويل ثلاث سفن إنزال جديدة بإجمالي 17 مليار ين وأكثر من 300 مليار ين لـ 17 مروحية نقل وفريق نقل متخصص جديد لتحسين قدرات النشر.

وستخصص اليابان أيضًا 75 مليار ين لتطوير صواريخ اعتراضية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة الرؤوس الحربية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، و64 مليار ين لبناء طائرات مقاتلة من الجيل التالي مع بريطانيا وإيطاليا.

ويأتي الإنفاق الدفاعي القياسي من قبل الحليف الوثيق للولايات المتحدة بعد عقود من السياسات السلمية، وفرضت الولايات المتحدة عام 1947 دستورا على اليابان ينبذ الحرب.

ولكن المخاوف بشأن طموحات الصين البحرية وعدوانها العسكري، وخاصة فيما يتصل بتايوان، وكوريا الشمالية العدائية والمسلحة على نحو متزايد، كانت سبباً في تحويل التفكير، كما حدث مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولا يزال العدوان الياباني قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية سببًا في توتر العلاقات مع بعض الدول في آسيا. وقدمت اليابان ضمانات بأن قوتها العسكرية المتنامية لن تستخدم لتهديد الآخرين.

وقالت اليابان إنها ستظل تعطي الأولوية للجهود الدبلوماسية والحوار لتجنب سوء الفهم.

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