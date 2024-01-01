خبير: حجم الإنفاق العسكري العالمي يرتفع لـ2.7 تريليون دولار لأول مرة بالتاريخ

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن حجم الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 2.7 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، موضحًا أن الانفاق العسكري ارتفع بنسبة أكثر من 13% في أوروبا.

وأضاف الحربي، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دينا سالم، أن أمريكا شهدت أكبر ميزانية تاريخية وصلت إلى 877 مليار دولار وقد يتم رفعها إلى تريليون دولار، كما أن الانفاق العسكري في دولة الاحتلال ارتفع إلى 37 مليار دولار، من 23 مليار دولار.

وأشار الحربي إلى أن السعودية شهدت أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها تقدر بـ78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 6%

وأوضح أن الحروب كما يحدث في أوكرانيا والتي مضى عليها ما يقارب السنتين شهدت استنفاذ الأسلحة الشرقية الروسية، كما شهد العالم زخمًا في الصناعات العسكرية وارتفاع المبيعات الأمريكية لأكثر من 40% من حجم المبيعات للأسلحة في العالم.

