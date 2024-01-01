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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف عدة مواقع لـ حزب الله

استهداف مواقع حزب
استهداف مواقع حزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عدد من الهجمات الجوية على الأراضي اللبنانية اليوم الاثنين، استهدفت مواقع لـ حزب الله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن قوات الجيش الإسرائيلي والطائرات المقاتلة والقوات الجوية قامت خلال الساعات الأخيرة بجولة من الهجمات في الأراضي اللبنانية.

وأضاف هاجاري في منشور عبر صفحته على منصة إكس، أنه تم تدمير عدد من البنى التحتية، إلى جانب المواقع العسكرية التي كان ينشط فيها عناصر لـ حزب الله ومواقع انطلاقهم.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الهجوم على خلية تابعة لـ حزب الله تعمل في منطقة الحولة

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1741873068652286108?s=20

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى حكومي في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي سقطت داخل موقف السيارات التابع لـ مستشفى ميس الجبل الحكومي، ووصلت شظاياها إلى داخل قسم الطوارئ ولم تسفر عن وقوع إصابات.

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