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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. حزب الله يعلن استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ووفقا لبيان حزب الله عبر حسابة على تيليجرام، جاءت الضربات على الجبهات الآتية.

القطاع الشرقي، في الساعة 15:30 استهداف حزب الله موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

في القطاع الغربي، في الساعة 12:20 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، والساعة 15:45 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.

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حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏ثكنة يعرا

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