الاحتلال يقصف 3 خلايا مضادة للدبابات تابعة لـ حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدبابات والمروحيات قصفت 3 خلايا مضادة للدبابات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان اليوم.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو يوثق الأمر، قائلًا إنه تم استهداف 3 خلايا تعمل في الأراضي اللبنانية عبر دبابات ومروحيات حربية.

وأضاف أنه تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان على شمال إسرائيل، ليرد جيش الاحتلال بقصف مصدر النيران بالمدفعية.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتحذير من تسلل طائرة مسيرة إلى منطقة كيشيت بالجولان.

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إنذارات غزوتحذير من الطائرات المعادية في بلدتي كتسرين وكيشيت في مرتفعات الجولان، بالقرب من الحدود مع سوريا.

ولا توجد تفاصيل إضافية فورية. وقد تبين أن العديد من هذه التنبيهات كانت إنذارات كاذبة.