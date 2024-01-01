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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفي حكوميا في لبنان

مستشفى ميس الجبل
مستشفى ميس الجبل الحكومي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى حكومي في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي سقطت داخل موقف السيارات التابع لـ مستشفى ميس الجبل الحكومي، ووصلت شظاياها إلى داخل قسم الطوارئ ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ووفقا لبيان حزب الله عبر حسابة على تيليجرام، جاءت الضربات على الجبهات الآتية.

القطاع الشرقي، في الساعة 15:30 استهداف حزب الله موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

في القطاع الغربي، في الساعة 12:20 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، والساعة 15:45 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.

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