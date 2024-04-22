أحمد موسى: تدريب لـ4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، فقرة، عن انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب، لسكرتيري عموم المحافظات، والسكرتير العموم المساعدين، والذي يستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أطلق عدة تصريحات مهمة، قال فيها إن هناك تنسيقا بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط؛ لإتاحة تطبيق جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، ليملأ كل مواطن، ويقدم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح على مخالفات البناء الخاص به.

وأشار إلى أنه بعد ذلك، سيتم تحويل تلك الطلبات مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع لكل محافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح، في مقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في تلك المراكز التكنولوجية.