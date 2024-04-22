مفاجأة للمواطنين.. أحمد موسى ينشر أسعار العيش الحر في الأسواق

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن تراجع الأسعار في الأسواق المحلية والخبز السياحي.

وتناول الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات أسعار الأسعار في الأسواق المصرية وتراجع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة في أسواق القاهرة والجيزة.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال الفقرة أيضا تقريرا مفصلا، عن تراجع أسعار الخبز في المخابز، بعد قرار وزير التموين الأخير بخفض الأسعار وتراجع سعر الدقيق.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه على المواطن وزن رغيف العيش لتطبيق الحساب على المخالفين، بالحبس والتغريم، مستعرضا أسعار العيش السياحي الحر وفقا لقرار وزير التموين كما يلي..

25 جم - 50 قرشا.

80 جم - 1.5 ج.

40 جم - 75 قرشا.

وأكمل أحمد موسى، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة مساعدة المواطن للحكومة والإبلاغ عن المخالفين، موضحا أن وزارة التموين قامت اليوم بعمل حملة في الشوارع، للوقوف على تطبيق المخابز قرار تخفيض الأسعار.