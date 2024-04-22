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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن التصالح بمخالفات البناء: سيتم الضرب بيد من حديد

أحمد موسى
أحمد موسى

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن قانون التصالح الجديد، والذي يبدأ به أول مايو المقبل.


وأشاد الإعلامي أحمد موسى  بالقانون والتسهيلات التي تتم فيه، مشيرا إلى أن المحليات قائمة على تنفيذ قانون التصالح الجديد وقبول التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ المسح الجوي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣.


ونصح أحمد موسى، المواطنين، قائلا: "سيتم الضرب بيد من حديد على المخالفين من بعد تاريخ المسح الجوي 15 أكتوبر 2023".

وفي السياق نفسه انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذي يستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.

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