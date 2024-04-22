نسيت شكلها.. زوج يستغيث من طليقته: مش عارف أشوف بنتي وبتصورهالي من ضهرها

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة من حلقة اليوم ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، لاستغاثة شاب من طليقته بعد حرمانه من ابنته الوحيدة بسبب الخلافات الزوجية.

روى الشاب عبدالعظيم أحمد، ابن مركز الصف، مأساته مع طليقته، موضحا: "المشكلات الزوجية بيننا بدأت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وكانت بسبب إقامة شقيق زوجتي معنا في شقتي بالمنزل، وعندما قمت بالشكوى إلى والد زوجتي، أرسل إلى زوجتي وقال لها هاتي أخوكي وتعالي وسيبوا البيت".

وأضاف: "هذا الموقف جاء بعدما تم الكشف عن حمل زوجتي واكتشفنا أنها حامل في بنت وليس ولدا، ومن هنا بدأت المعاملة تتغير، لرفضهم البنات، مع العلم أنني راضٍ بقدر الله سبحانه وتعالى، ولم أعترض من الأساس، موضحا: "أسرة الزوجة رفضت حملها للإناث، وكانت ترغب في الأولاد فقط، وهو ما جعل زوجتي تترك المنزل وتذهب للمكوث في منزل أسرتها حتى موعد الولادة.. وبعد الولادة امتنعت عن رضاعة طفلتنا الصغيرة، وتم تربيتها على اللبن الصناعي، وتم الطلاق بعدها".

وتابع: "لما جيت أطلب أشوف بنتي، لقيتهم بعتولي صورة ليها من بعيد، وصورة بظهرها، وصورة وهم مخبيين وشها، ونسيت شكلها وبتصورهالي من ضهرها وقربت أنسى شكلها، وده اللي خلاني أتجوز بعد الطلاق بسنة واحدة".