عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسيت شكلها.. زوج يستغيث من طليقته: مش عارف أشوف بنتي وبتصورهالي من ضهرها

الشاب عبدالعظيم
الشاب عبدالعظيم أحمد

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة من حلقة اليوم ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، لاستغاثة شاب من طليقته بعد حرمانه من ابنته الوحيدة بسبب الخلافات الزوجية.

روى الشاب عبدالعظيم أحمد، ابن مركز الصف، مأساته مع طليقته، موضحا: "المشكلات الزوجية بيننا بدأت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وكانت بسبب إقامة شقيق زوجتي معنا في شقتي بالمنزل، وعندما قمت بالشكوى إلى والد زوجتي، أرسل إلى زوجتي وقال لها هاتي أخوكي وتعالي وسيبوا البيت".

وأضاف: "هذا الموقف جاء بعدما تم الكشف عن حمل زوجتي واكتشفنا أنها حامل في بنت وليس ولدا، ومن هنا بدأت المعاملة تتغير، لرفضهم البنات، مع العلم أنني راضٍ بقدر الله سبحانه وتعالى، ولم أعترض من الأساس، موضحا: "أسرة الزوجة رفضت حملها للإناث، وكانت ترغب في الأولاد فقط، وهو ما جعل زوجتي تترك المنزل وتذهب للمكوث في منزل أسرتها حتى موعد الولادة.. وبعد الولادة امتنعت عن رضاعة طفلتنا الصغيرة، وتم تربيتها على اللبن الصناعي، وتم الطلاق بعدها".

وتابع: "لما جيت أطلب أشوف بنتي، لقيتهم بعتولي صورة ليها من بعيد، وصورة بظهرها، وصورة وهم مخبيين وشها، ونسيت شكلها وبتصورهالي من ضهرها وقربت أنسى شكلها، وده اللي خلاني أتجوز بعد الطلاق بسنة واحدة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ترشيحاتنا

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره

مشروع شركات تأمين أجنبية لأول مرة في مصر.. إيه الحكاية؟

استجابة لخطاب الأهلي.. الشباب والرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول بعثة مازيمبي

جراح فلسطيني: انتخابي رئيسا لجامعة "جلاسكو" يعكس تفهم الجيل الجديد لقضيتنا

الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو

مثال للتكافل .. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ