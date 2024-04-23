70 ألف مصاب بغزة لم ينته علاجهم.. الدكتور أحمد عبدالعزيز: القوة الطبية في القطاع تقوم بعمل إعجازي لعلاج الجرحى

جهود جبارة يبذلها الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والفرق الطبية المتواجدة في مستشفى العودة شمال قطاع غزة، وذلك ضمن تواجده وفد طبي عن مؤسسة رحمة حول العالم، لتقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يعمل الدكاترة على انقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني، بكل طاقتهم وجهدهم دون تقصير في بذل اي مجهود.

قال الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام في جامعة القاهرة، إنه أتى إلى قطاع غزة لتقديم يد العون لأهالي القطاع وسط المعاناة التي يمرون بها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الأول الماضي، وانه تواصل مع مؤسسة رحمة حول العالم فور سماعه بإنها تجمع مستلزمات طبية وأطباء للسفر إلى غزة من أجل تقديم الدعم الطبي للمؤسسات الطبية التي تعرضت للقصف من قوات الاحتلال والدفع بأطباء يستطيعون إجراء عمليات جراحية لتعويض نقص الأطباء الذي حدث بسبب استشهاد عدد من الأطباء في غزة واعتقال بعضهم.

وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز عن طبيعة الإصابات المتواجدة داخل قطاع غزة، حيث تحدث في فيديو نشرته صفحة جمعية العودة الصحية والمجتمعية عبر فيس بوك قائلآ : أن معظم الإصابات التي رأيتها هي إصابات بتر في الأطراف وإصابات كسور مفتوحة والكسر معه فقد في الجلد وفقد في العظام وتهتك في الشرايين وكلها إصابات غاية في الجسامة، فضلا عن إصابات العمود الفقري التي تسبب إعاقة دائمة وإصابات البطن والرأس.

وأوضح أستاذ جراحة العظام في جامعة القاهرة، أن القوة الطبية في القطاع تقوم بعمل إعجازي لعلاج الجرحى رغم شح المواد الطبية، وأشار إلى أن الكثير من الإصابات تحتاج إلى سنين طويلة للانتهاء من علاجها، مشيرآ إلي أن الإصابات كلها مضاعفة، وكل مريض يحتاج إلى فريق كامل من الأطباء للعمل معه، وهو ما لا يتوفر”.

وأوضح عبد العزيز، أن ما يزيد عن الـ 70 ألف مصاب من مصابي غزة الموجودين لم ينتهي علاج أي مصاب منهم بشكل نهائي، ولكنهم بدأوا فقط العلاج ولابد أن يكون لهم خطوات علاجية تكميلية وهذا يحتاج لطواقم طبية وأجهزة ومعدات، قائلا: أنا برجو استمرار تفقد الأطقم الطبية من خارج غزة للقطاع للمساعد في علاج ما يزيد عن 70 ألف مصاب من مصابي قطاع غزة.

وعبر عن دهشته من الظروف المعيشية التي يقاسيها الأهالي في القطاع، نظرًا لعدم توفر المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، وطالب عبد العزيز المجتمع الدولي بسرعة إعادة إعمار القطاع بعد انهيار وتدمير كل سبل الحياة.

اختتم عبد العزيز حديثه قائلآ: لابد أن يكون هناك تنسيق خلال تدفق الأطقم الطبية إلى غزة حتى لا تأتي جميع الأطقم في نفس التخصص ونحن نحتاج العديد من التخصصات هنا في غزة، قائلا: نحتاج أطقم في تخصصات جراحات الأوعية الدموية، ونحن نريد أطباء ذو كفاءة عالية وليس فقط طبيب متحمس لدخول عزة فلابد أن يكون الطبيب لديه الخبرة الكبيرة لأن حجم الإصابات كبير.

وتقدمت جمعية العودة الصحية والمجتمعية للفريق الطبي بالشكر على مجهوداتهم الطبية، من أجل التخفيف من معاناة مصابين العدوان على قطاع غزة.