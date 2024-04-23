عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

70 ألف مصاب بغزة لم ينته علاجهم.. الدكتور أحمد عبدالعزيز: القوة الطبية في القطاع تقوم بعمل إعجازي لعلاج الجرحى

صدى البلد

جهود جبارة يبذلها الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والفرق الطبية المتواجدة في مستشفى العودة شمال قطاع غزة، وذلك ضمن تواجده وفد طبي عن مؤسسة رحمة حول العالم، لتقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يعمل الدكاترة على انقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني، بكل طاقتهم وجهدهم دون تقصير في بذل اي مجهود.

قال الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام في جامعة القاهرة، إنه أتى إلى قطاع غزة لتقديم يد العون لأهالي القطاع وسط المعاناة التي يمرون بها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الأول الماضي، وانه تواصل مع مؤسسة رحمة حول العالم فور سماعه بإنها تجمع مستلزمات طبية وأطباء للسفر إلى غزة من أجل تقديم الدعم الطبي للمؤسسات الطبية التي تعرضت للقصف من قوات الاحتلال والدفع بأطباء يستطيعون إجراء عمليات جراحية لتعويض نقص الأطباء الذي حدث بسبب استشهاد عدد من الأطباء في غزة واعتقال بعضهم.

وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز عن طبيعة الإصابات المتواجدة داخل قطاع غزة، حيث تحدث في فيديو نشرته صفحة جمعية العودة الصحية والمجتمعية عبر فيس بوك قائلآ : أن معظم الإصابات التي رأيتها هي إصابات بتر في الأطراف وإصابات كسور مفتوحة والكسر معه فقد في الجلد وفقد في العظام وتهتك في الشرايين وكلها إصابات غاية في الجسامة، فضلا عن إصابات العمود الفقري التي تسبب إعاقة دائمة وإصابات البطن والرأس.

وأوضح أستاذ جراحة العظام في جامعة القاهرة، أن القوة الطبية في القطاع تقوم بعمل إعجازي لعلاج الجرحى رغم شح المواد الطبية، وأشار إلى أن الكثير من الإصابات تحتاج إلى سنين طويلة للانتهاء من علاجها، مشيرآ إلي أن الإصابات كلها مضاعفة، وكل مريض يحتاج إلى فريق كامل من الأطباء للعمل معه، وهو ما لا يتوفر”.

وأوضح عبد العزيز، أن ما يزيد عن الـ 70 ألف مصاب من مصابي غزة الموجودين لم ينتهي علاج أي مصاب منهم بشكل نهائي، ولكنهم بدأوا فقط العلاج ولابد أن يكون لهم خطوات علاجية تكميلية وهذا يحتاج لطواقم طبية وأجهزة ومعدات، قائلا: أنا برجو استمرار تفقد الأطقم الطبية من خارج غزة للقطاع للمساعد في علاج ما يزيد عن 70 ألف مصاب من مصابي قطاع غزة.

وعبر عن دهشته من الظروف المعيشية التي يقاسيها الأهالي في القطاع، نظرًا لعدم توفر المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، وطالب عبد العزيز المجتمع الدولي بسرعة إعادة إعمار القطاع بعد انهيار وتدمير كل سبل الحياة.

اختتم عبد العزيز حديثه قائلآ: لابد أن يكون هناك تنسيق خلال تدفق الأطقم الطبية إلى غزة حتى لا تأتي جميع الأطقم في نفس التخصص ونحن نحتاج العديد من التخصصات هنا في غزة، قائلا: نحتاج أطقم في تخصصات جراحات الأوعية الدموية، ونحن نريد أطباء ذو كفاءة عالية وليس فقط طبيب متحمس لدخول عزة فلابد أن يكون الطبيب لديه الخبرة الكبيرة لأن حجم الإصابات كبير.

وتقدمت جمعية العودة الصحية والمجتمعية للفريق الطبي بالشكر على مجهوداتهم الطبية، من أجل التخفيف من معاناة مصابين العدوان على قطاع غزة.

مؤسسة رحمة حول العالم الدكتور أحمد عبد العزيز كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة أستاذ جراحة العظام الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة مستشفى العودة شمال قطاع غزة قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

ترشيحاتنا

الناس بتستثمر في السيارات.. أبو المجد: حان الوقت كل واحد يرجع لشغلته|فيديو

خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية

رئيس مجمع اللغة العربية: الذكاء الاصطناعي بوابةٌ لنشر لسان الضادّ عالميًا

بالأسعار.. أكثر السيارات المجمعة محليا مبيعا في مصر

شاهد بنفسك الآن.. القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

بعد سقوطه المفاجئ.. الجهاز الطبي للزمالك يطمئن الجمهور على لاعب كرة اليد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

فستان مكشوف .. منال سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على «إنستجرام»

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ