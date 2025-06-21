برلماني: قوة وحكمة السيسي أنقذت الوطن في 30 يونيو

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن يوم 30 يونيو يعد لحظة فارقة في تاريخ مصر، حيث أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي شجاعة استثنائية وحكمة سياسية أنقذت البلاد من مصير مظلم كانت جماعة الإخوان الإرهابية تقودها إليه خلال عام حكمهم الذي اتسم بالفوضى والدمار.

وأكد الجبلاوي في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية كانت على وشك الانهيار الكامل لولا تدخل القوات المسلحة بقيادة السيسي، مشيرًا إلى أن استمرار الجماعة الإرهابية في الحكم لثلاثة أشهر أخرى فقط، كان كفيلًا بالقضاء على مؤسسات الدولة وتفكيك الوطن بشكل لا يمكن إصلاحه.

وأوضح النائب أن جماعة الإخوان، لم تكن تمتلك أي مشروع وطني أو رؤية لإدارة البلاد، بل عملت على تمكين أعضائها في مفاصل الدولة، والتفريط في السيادة الوطنية، وخلق حالة من الانقسام المجتمعي، وهو ما انعكس على سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية في فترة حكمهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، بقراره التاريخي في الاستجابة لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو، أعاد للدولة هيبتها، وللمصريين كرامتهم، وبدأ في مسيرة بناء وطن قوي آمن يقوم على أسس ثابتة من الاستقرار والتنمية.

واختتم الجبلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق منذ 2013 حتى اليوم من مشروعات قومية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية، يُعد شهادة حقيقية على أن قرار 30 يونيو كان ضرورة وطنية، وأن السيسي كان ولا يزال صمام أمان الوطن.